Путин встретится с Токаевым в Омске в конце июля

Обновленный график двусторонней встречи на высшем уровне определился после прямых переговоров глав двух государств. В ходе разговора значительное внимание уделили подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Омске в конце июля, — отмечено на сайте президента соседней страны.