Путин встретится с Токаевым в Омске в конце июля

По всей видимости, устроители крупного международного саммита в Омске изменили расписание главных событий XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как сообщает интернет-портал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, даты мероприятия были перенесены на более ранний срок.
Обновленный график двусторонней встречи на высшем уровне определился после прямых переговоров глав двух государств. В ходе разговора значительное внимание уделили подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Омске в конце июля, — отмечено на сайте президента соседней страны.
Ранее официальной датой открытия российско-казахстанского форума в Омске называлось 20 августа 2026 года.
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