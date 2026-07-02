В Японии открыли неизвестный вид морских рептилий

Ученым удалось очистить и обследовать окаменелости в музее. Они выявили кончик верхней челюсти, подобных которому никогда ранее не находили. Длина животного, вероятно, составляла около 6 м. У него отсутствовала бороздка с кровеносными сосудами, характерная для других окаменелостей мозазавров. Эти данные и указывают на новый вид животного, пишет Kyodo.