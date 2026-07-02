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В Евросоюзе высказались о полной отмене шенгенских виз для россиян

В Еврокомиссии опровергли информацию о разработке полного запрета на шенгенские визы для россиян, подчеркнув, что рассматриваются лишь «адресные меры».

В Еврокомиссии опровергли информацию о разработке полного запрета на шенгенские визы для россиян, подчеркнув, что рассматриваются лишь «адресные меры». Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что в рамках планируемого пересмотра визового кодекса будут предложены ограничительные визовые шаги, направленные на конкретные случаи.

Ранее ряд изданий ссылался на источники в ЕС, утверждая, что обсуждается полный отказ в выдаче туристических виз гражданам России. С такой инициативой выступили представители немецкой правящей коалиции в Европарламенте.

Российский паспорт «подорожает», но мигрантов меньше не станет: эксперты оценили повышение пошлин.

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