В Евросоюзе высказались о полной отмене шенгенских виз для россиян

В Еврокомиссии опровергли информацию о разработке полного запрета на шенгенские визы для россиян, подчеркнув, что рассматриваются лишь «адресные меры». Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что в рамках планируемого пересмотра визового кодекса будут предложены ограничительные визовые шаги, направленные на конкретные случаи.
Ранее ряд изданий ссылался на источники в ЕС, утверждая, что обсуждается полный отказ в выдаче туристических виз гражданам России. С такой инициативой выступили представители немецкой правящей коалиции в Европарламенте.
Российский паспорт «подорожает», но мигрантов меньше не станет: эксперты оценили повышение пошлин.