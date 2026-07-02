В Евросоюзе высказались о полной отмене шенгенских виз для россиян

В Еврокомиссии опровергли информацию о разработке полного запрета на шенгенские визы для россиян, подчеркнув, что рассматриваются лишь «адресные меры». Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что в рамках планируемого пересмотра визового кодекса будут предложены ограничительные визовые шаги, направленные на конкретные случаи.