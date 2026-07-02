Финляндия вводила ограничения над Финским заливом из-за БПЛА

Финляндия вводила временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива, передает Reuters со ссылкой на военно-воздушные силы страны. Ограничение было введено в 4:36 мск и отменено около 6:00 мск.
Как указано в сообщении Генерального штаба сил обороны, это была «мера предосторожности против БПЛА», залетающих на территорию Финляндии.
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