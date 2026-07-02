В Ростовской области ночью 2 июля сбиты более 25 БПЛА

В ночь на 2 июля зенитные подразделения отразили массированный налет беспилотников на Ростовскую область.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки уничтожены более 25 беспилотников в Чертковском, Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — отметил губернатор.
Всего дежурными средствами ПВО уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Противник пытался атаковать инфраструктурные объекты над территориями Краснодарского края, Республики Крым Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Часть БПЛА сбита над акваториями Азовского и Черного морей.
Аппараты противника также перехвачены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.