ВС РФ поразили используемые ВСУ логистический центр и АЗС

Минобороны России заявило, что российские военные поразили логистический центр, который использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения БПЛА, вблизи Снигиревки Николаевской области.
Также ВС РФ поразили АЗС, использовавшийся в интересах ВСУ.
Для атаки российские войска использовали БПЛА.
Оборонное ведомство опубликовало видеозапись поражения АЗС.
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