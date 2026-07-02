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ВС РФ поразили используемые ВСУ логистический центр и АЗС

Минобороны России заявило, что российские военные поразили логистический центр, который использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения БПЛА, вблизи Снигиревки Николаевской области.

Минобороны России заявило, что российские военные поразили логистический центр, который использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения БПЛА, вблизи Снигиревки Николаевской области.

Также ВС РФ поразили АЗС, использовавшийся в интересах ВСУ.

Для атаки российские войска использовали БПЛА.

Оборонное ведомство опубликовало видеозапись поражения АЗС.

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