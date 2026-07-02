Радий Хабиров стал гостем подкаста минобрнауки России «Высший пилотаж»

В ходе беседы обсуждались вопросы развития кампусной инфраструктуры и привлечения талантливой молодежи в научную и образовательную сферы. А также была затронута тема объединения ведущих вузов региона. Глава региона взял на себя ответственность за непростое решение об объединении двух ведущих вузов — БашГУ и УГАТУ, что впоследствии позволило создать Уфимский университет науки и технологий и привлечь федеральное финансирование на развитие науки и строительство межвузовского кампуса стоимостью 26,8 млрд рублей.