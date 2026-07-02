Зумеров все сложнее вовлекать в работу, сообщили в Минэкономразвития

В Министерстве экономического развития отметили трудности, связанные с привлечением представителей поколения Z к работе.
С таким заявлением выступил руководитель ведомства Максим Решетников. Как он сообщил, на протяжении года большинство зумеров покидают свои должности и меняют сферу деятельности.
Также подчёркивается, что многие работодатели жалуются на то, что молодые сотрудники значительно хуже соглашаются на сверхурочную работу.
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