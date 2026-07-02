Россия будет достойно представлена на саммите G20, который пройдет в США в конце этого года. Об этом заявил шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов в беседе с ТАСС.
По словам российского представителя, вопрос о том, кто именно возглавит делегацию, решается непосредственно перед мероприятием. На это влияет множество факторов, включая подготовку и позицию принимающей стороны. Агафонов подчеркнул, что при любом раскладе страна покажет себя на встрече с лучшей стороны.
Он также подтвердил, что в Кремле знают о ранее озвученных американскими чиновниками планах пригласить Владимира Путина. Однако Агафонов напомнил, что процедура приглашения лидеров — это тонкая дипломатическая работа, и Россия предпочитает не обсуждать её детали публично, в отличие от некоторых партнёров.
Ранее Москва уже направила демарши в связи с тем, что российских представителей не допускали до мероприятий G20. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Он уточнил, что при председательстве США наши делегаты столкнулись с ограничениями: представители РСПП и РАН не смогли въехать в Америку из-за санкционных списков.