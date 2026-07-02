Агафонов: Россия будет достойно представлена на саммите G20 в США

Ранее Москва уже направила демарши в связи с тем, что российских представителей не допускали до мероприятий G20. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Он уточнил, что при председательстве США наши делегаты столкнулись с ограничениями: представители РСПП и РАН не смогли въехать в Америку из-за санкционных списков.