Минобороны отчиталось об ударе по АЗС на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому центру ВСУ и автозаправочной станции (АЗС) в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео ударов по АЗС и объекту в Снигиревке.
Ранее в Минобороны отчитались о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине. Согласно пресс-релизу, были поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты, а также аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Массированный удар стал ответом на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России, подчеркнули в ведомстве.