Минобороны отчиталось об ударе по АЗС на Украине

Ранее в Минобороны отчитались о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине. Согласно пресс-релизу, были поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты, а также аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Массированный удар стал ответом на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России, подчеркнули в ведомстве.