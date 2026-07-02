Лукашенко: для белорусов работы в Индонезии достаточно

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Беларусь готова серьезно работать для того, чтобы помочь Индонезии реализовать те цели, которые стоят перед этой огромной страной и ее гигантским народом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с индонезийским коллегой Прабово Субианто в Джакарте.