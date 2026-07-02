Лукашенко: для белорусов работы в Индонезии достаточно

Лукашенко отметил, что это второй его визит в Индонезию за время президентства, и нынешней поездке предшествовала серьезная подготовка.
«Я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
Накануне в Индонезии президент Беларуси встретился с представителями индонезийского правительства, также прошли двусторонние встречи и переговоры на уровне министерств, где речь шла о приоритетных направлениях сотрудничества. По убеждению Лукашенко, по многим вопросам «удалось договориться», лидерам стран осталось только финализировать договоренности.
Поэтому нам утвердить эти договоренности и без проволочек и бюрократии действовать. Только вперед.
Лукашенко в Индонезии.
Во второй день визита белорусского лидера в Индонезию в Джакарте проходят переговоры Александра Лукашенко с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Встрече предшествовала торжественная церемония официального приема, которая прошла с соблюдением всех нюансов протокола -участием роты почетного караула, исполнением гимнов Беларуси и Индонезии, а также артиллерийским салютом. Участие в церемонии приняли и местные творческие коллективы, продемонстрировавшие национальные танцы.
Кортеж белорусского лидера сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, а непосредственно у Дворца Независимости главу государства встречал конный эскорт — более ста всадников на лошадях. После того как официальные делегации были представлены друг другу, Александр Лукашенко оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
После церемонии фотографирования лидеры перешли к переговорам в узком составе.