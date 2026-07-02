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Лукашенко: для белорусов работы в Индонезии достаточно

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Беларусь готова серьезно работать для того, чтобы помочь Индонезии реализовать те цели, которые стоят перед этой огромной страной и ее гигантским народом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с индонезийским коллегой Прабово Субианто в Джакарте.

Источник: Telegram / Пул Первого

Лукашенко отметил, что это второй его визит в Индонезию за время президентства, и нынешней поездке предшествовала серьезная подготовка.

«Я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне в Индонезии президент Беларуси встретился с представителями индонезийского правительства, также прошли двусторонние встречи и переговоры на уровне министерств, где речь шла о приоритетных направлениях сотрудничества. По убеждению Лукашенко, по многим вопросам «удалось договориться», лидерам стран осталось только финализировать договоренности.

Поэтому нам утвердить эти договоренности и без проволочек и бюрократии действовать. Только вперед.

сказал Лукашенко

Лукашенко в Индонезии.

Во второй день визита белорусского лидера в Индонезию в Джакарте проходят переговоры Александра Лукашенко с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Встрече предшествовала торжественная церемония официального приема, которая прошла с соблюдением всех нюансов протокола -участием роты почетного караула, исполнением гимнов Беларуси и Индонезии, а также артиллерийским салютом. Участие в церемонии приняли и местные творческие коллективы, продемонстрировавшие национальные танцы.

Кортеж белорусского лидера сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, а непосредственно у Дворца Независимости главу государства встречал конный эскорт — более ста всадников на лошадях. После того как официальные делегации были представлены друг другу, Александр Лукашенко оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

После церемонии фотографирования лидеры перешли к переговорам в узком составе.

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