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Шерпа России: РФ будет достойно представлена на декабрьском саммите G20

Российская сторона будет достойно представлена на предстоящем саммите «Группы двадцати» (G20) в США. Об этом в четверг, 2 июля, заявил шерпа России в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.

Российская сторона будет достойно представлена на предстоящем саммите «Группы двадцати» (G20) в США. Об этом в четверг, 2 июля, заявил шерпа России в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.

— Вопрос участия главы государства, кто будет главой делегации — он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе ход подготовки, подходы принимающей стороны, — подчеркнул Агафонов, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что решение США не приглашать ЮАР на мероприятия объединения неправомочно, Москва рассчитывает на его пересмотр. По его словам, Россия и США находятся в плотном контакте по вопросам G20.

Ранее сообщалось, что Россия провела ряд дипломатических демаршей из-за недопуска ее представителей на мероприятия «Группы двадцати». Представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не могут попасть в США.

При этом зарубежные СМИ писали, что возможный визит президента России Владимира Путина на саммит стран G20 стал бы крупным поражением Запада. Однако даже частичное участие Москвы разрушает представление о ее политической изоляции, добавили журналисты.

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