Главные новости к утру 2 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 2 июля 2026.
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате поражены инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет
Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении бомбардировщиков США на местных базах, рассказал и. о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосатов. Не замечать такие комментарии невозможно, подчеркнул дипломат.
Захарова назвала ложью слова фон дер Ляйен об отключении газа Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен «отменной лгуньей» после ее заявлений о том, что Россия якобы самостоятельно прекратила поставки газа в Европу. В ходе визита в Баку фон дер Ляйен заявила, что РФ «использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для Европы».
СМИ раскрыли имя женщины, пострадавшей при взрыве в Монако
Пострадавшей при взрыве в Монако 29 июня оказалась Анна Насобина, дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области. Об этом информирует издание Nice-Matin. 46-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи предпринимают усилия для сохранения ее жизни. Вследствие полученных травм ей были ампутированы ноги.
Бельгия отыгралась с 0:2 и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026
Сборная Бельгии в дополнительное время одержала победу над командой Сенегала в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:2 и прошли в ⅛ финала, где сыграют против одной из хозяек турнира — команды США, которая в 1/16 финала обошла боснийцев (2:0).