Главные новости к утру 2 июля 2026 года

Сборная Бельгии в дополнительное время одержала победу над командой Сенегала в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:2 и прошли в ⅛ финала, где сыграют против одной из хозяек турнира — команды США, которая в 1/16 финала обошла боснийцев (2:0).