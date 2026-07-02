Шерпа России ответил на вопрос об участии Путина в G20

Вопрос о поездке Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14−15 декабря, пока остается открытым. Как пояснил журналистам на итоговом заседании в Вашингтоне шерпа России в G20 Денис Агафонов, окончательное решение будет принято незадолго до мероприятия.
По словам Агафонова, на решение о поездке главы государства на саммит влияет целый ряд факторов, включая подготовку к саммиту и позицию принимающей стороны. Он также добавил, что Москва ознакомилась с заявлениями американской стороны относительно участия лидеров.
Президент утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в работе G20. Руководителем комиссии назначена Светлана Лукаш — заместитель начальника экспертного управления президента, которая также является российским шерпой по делам G20. В обновленный состав комиссии вошли представители различных федеральных ведомств, включая Минпросвещения, Минфин, Минкультуры, Минпромторг, Минприроды, Минтруд, Минэкономразвития, Минсельхоз и другие структуры.
Ранее издание Al Jazeera назвало возможный визит президента России в Майами на саммит G20 серьезным ударом для Запада.