Шерпа России ответил на вопрос об участии Путина в G20

Вопрос о поездке Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14−15 декабря, пока остается открытым. Как пояснил журналистам на итоговом заседании в Вашингтоне шерпа России в G20 Денис Агафонов, окончательное решение будет принято незадолго до мероприятия.