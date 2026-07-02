Албанию предупредили о рисках для интеграции в ЕС из-за проекта Кушнера

Европарламент предупредил власти Албании о рисках для переговоров о вступлении в ЕС в случае продолжения реализации проекта строительства крупного туристического комплекса на охраняемых природных территориях, сообщает The Guardian.
Речь идет о проекте стоимостью около €1,4 млрд, предусматривающем развитие курортной инфраструктуры на острове Сазан и участке побережья полуострова Звернец на юге Албании. Инициатива связана с проектами, в которых участвует Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.
Глава делегации Европарламента Тинеке Стрик заявила, что продвижение проекта в зонах с природоохранным статусом может осложнить переговорный процесс. «Если они продолжат движение в этом направлении, это создаст серьезные проблемы в переговорах с ЕС, особенно по 27-й главе, где им нужно соответствовать всем критериям экологической политики», — сказала она.
Против строительства в стране продолжаются массовые протесты, получившие название «фламинго-революция». Протесты получили свое название из-за охраняемых природных территорий, где обитают фламинго и черепахи, а также дельты одной из наиболее нетронутых рек Европы. Участники акций требуют отставки премьера и расследования коррупции, которую связывают с застройкой природных зон международными инвесторами.
Европарламент ранее принял резолюцию с призывом приостановить работы в экологически чувствительных зонах и пересмотреть законодательство, позволившее реализацию подобных проектов в природоохранных районах.
Власти Албании заявляют о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2027−2030 годам, однако в Европарламенте отмечают, что текущая ситуация может повлиять на сроки интеграции страны.
Премьер-министр Албании Эди Рама назвал продолжающиеся в стране почти месяц протесты «революцией растущих ожиданий», пишет Bloomberg.
По его словам, общественное недовольство усиливается не только при ухудшении условий жизни, но и при их улучшении, поскольку ожидания населения растут быстрее реальных изменений.
В июне протесты усилились после резонансного выступления Рамы в эфире национального телевидения, где он резко отреагировал на критику ситуации с инфраструктурой, что вызвало широкое распространение записи в соцсетях.
По оценкам местных СМИ, в крупнейшей акции протеста приняли участие около 250 тыс. человек. Ранее Рама заявлял, что не имеет личной заинтересованности в проектах и не является их бенефициаром.
Информация о планах Кушнера по развитию курортов в Албании появилась в 2024 году. Власти страны присвоили проекту статус «стратегического инвестора», связанный с компаниями, аффилированными с фондом Affinity Partners.
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