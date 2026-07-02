Албанию предупредили о рисках для интеграции в ЕС из-за проекта Кушнера

Глава делегации Европарламента Тинеке Стрик заявила, что продвижение проекта в зонах с природоохранным статусом может осложнить переговорный процесс. «Если они продолжат движение в этом направлении, это создаст серьезные проблемы в переговорах с ЕС, особенно по 27-й главе, где им нужно соответствовать всем критериям экологической политики», — сказала она.