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Шерпа России рассказал, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами

Вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в США будет решаться ближе к мероприятию. Об этом заявил шерпа России в «Большой двадцатке» Денис Агафонов.

Источник: Life.ru

По его словам, окончательное решение о составе делегации принимается с учётом множества факторов, включая ход подготовки саммита и подходы принимающей стороны. Он также добавил, что российская сторона ознакомлена с публичными заявлениями США относительно участия лидеров в предстоящей встрече.

«Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе и ход подготовки, подходы принимающей стороны», — отметил Агафонов.

Саммит G20 запланирован на 14−15 декабря в Майами. Ранее Россия направила дипломатические демарши из-за ограничений допуска своих представителей на мероприятия G20 в США. Российские делегаты ряда организаций не смогли получить въездные документы из-за санкционных ограничений.

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