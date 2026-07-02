В ФРГ два бизнесмена сознались в нарушении санкций против России

В Германии два брата из семьи российских немцев признали вину в нарушении антироссийских санкций Евросоюза — предприниматели пересылали в Россию компоненты для машиностроения через подставные фирмы в Киргизии и Турции, сообщает Süddeutsche Zeitung.
В Мюнстерском региональном суде братья 34 и 39 лет из города Эльде дали показания по делу о 65 поставках в Россию на сумму более €830 тыс., которые осуществлялись через их компанию в 2023—2024 годах. Прокуратура предъявила им обвинения в нарушении закона о внешней торговле и платежах.
Как выяснилось, инициатором незаконного бизнеса был их отец, которому также предъявлены обвинения. Он настаивал на продолжении поставок, несмотря на введенные в отношении России санкции, и оказывал давление на сыновей.
Как передает газета, в обмен на признание вины предпринимателям может грозить максимум до четырех лет и восьми месяцев лишения свободы. Окончательный приговор пока не оглашен.
Ранее, в конце июня, британская нефтесервисная компания Petrofac Facilities Management Ltd. (PFML) выплатила штраф в размере £569 тыс. за нарушение антироссийских санкций при сворачивании деятельности в России. Как сообщило британское управление по осуществлению финансовых санкций OFSI, в 2022—2023 годах компания поставляла подсанкционные товары и оказывала техпомощь лицам, связанным с Россией. При этом PFML добровольно сообщила о нарушениях и сотрудничала с расследованием.
15 июня Евросоюз принял малый пакет санкций против 81 фигуранта — 34 человек и 47 организаций. В санкционный список попали генпрокурор России Александр Гуцан, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов, а также ряд юридических лиц.
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас поясняла, что эти санкции являются промежуточным «мини-пакетом», а не 21-м, которые планируют принять позже этим летом. В свою очередь, в рамках 21-го пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения против 170 физических и юридических лиц, в том числе 90 банков.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными и неэффективными. Президент России Владимир Путин говорил, что западные санкции не возымели эффекта, поскольку Россия нужна миру.
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