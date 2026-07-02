В ФРГ два бизнесмена сознались в нарушении санкций против России

В Мюнстерском региональном суде братья 34 и 39 лет из города Эльде дали показания по делу о 65 поставках в Россию на сумму более €830 тыс., которые осуществлялись через их компанию в 2023—2024 годах. Прокуратура предъявила им обвинения в нарушении закона о внешней торговле и платежах.