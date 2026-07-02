Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с ТАСС заявил, что авантюрные заявления Владимира Зеленского свидетельствуют о его отчаянном положении.
По словам эксперта, глава киевского режима, оказавшись в тупике на фоне неудач на поле боя, пытается втянуть в конфликт третьи стороны и мечтает о прямом вмешательстве НАТО.
«Зеленский начинает озвучивать ряд не только террористических, но и авантюрных заявлений, в которых он начинает угрожать не только Европе, но уже и Белоруссии», — указал он.
Липовой обратил внимание на недавний ультиматум Зеленского в адрес Белоруссии, в котором тот потребовал отвести технику от границы под угрозой удара. По мнению генерала, это свидетельствует о попытке Киева переложить ответственность и создать новые очаги напряженности.
На фоне угроз и ультиматумов со стороны Зеленского в адрес Минска президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинскую сторону о серьезных последствиях эскалации. В своих заявлениях он подчеркнул, что Белоруссия останется рядом с Россией как с неизменным союзником, и любые попытки давления на Минск будут восприниматься как угроза Союзному государству. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев также отметил, что любая атака на Минск встретит «консолидированный отпор» со стороны России и Белоруссии.