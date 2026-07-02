Ультиматум Минску и угрозы Европе: генерал Липовой объяснил агрессивную риторику Зеленского

На фоне угроз и ультиматумов со стороны Зеленского в адрес Минска президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинскую сторону о серьезных последствиях эскалации. В своих заявлениях он подчеркнул, что Белоруссия останется рядом с Россией как с неизменным союзником, и любые попытки давления на Минск будут восприниматься как угроза Союзному государству. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев также отметил, что любая атака на Минск встретит «консолидированный отпор» со стороны России и Белоруссии.