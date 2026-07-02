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Массированную атаку БПЛА ВСУ отразили над волгоградским и другими регионами

Украинские дроны уничтожили минувшей ночью более чем над двумя территориями России.

Расчёты противовоздушной обороны МО РФ отразили минувшей ночью массированную атаку украинских дронов. Над Волгоградской областью и более чем двумя десятками других территорий России было уничтожено 327 беспилотников.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, с 20:00 1 июля по московскому времени до 7:00 2 июля дежурные средства ПВО перехватили БПЛА над Астраханской и Белгородской, Брянской и Волгоградской, Воронежской и Калужской, Курской и Ленинградской, Нижегородской и Новгородской, Орловской и Псковской, Ростовской и Саратовской, Тамбовской и Тульской областями.

Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей.

В Волгоградской области беспилотная опасность действовала с 21:35 1 июля до 5:28 2 июля, сообщается в мобильном приложении МЧС России. При этом в международном аэропорту Сталинград ограничения на приём и вылет самолетов не вводились, подтверждают в Росавиации. Отменен только один рейс — в Ереван.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом приступили к строительству взлетно-посадочной полосы для малой авиации.

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