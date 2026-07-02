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Иран направил протест в ООН из-за угроз Израиля Моджтабе Хаменеи

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани направил официальный протест генсеку организации. Поводом стали заявления главы минобороны Израиля Исраэля Каца, который назвал верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи «обреченным на смерть». Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В своем обращении Иравани назвал угрозу израильского министра «частью преднамеренной и систематической политики государственного терроризма», направленной против иранских госслужащих.

Дипломат также указал на «незаконные акты агрессии израильского режима против Ирана, включая убийство иранского лидера аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных политических и военных чиновников, совершенное при участии, координации и поддержке Соединенных Штатов».

Иравани подчеркнул, что Совет Безопасности ООН фактически позволил Израилю действовать без последствий. Он предупредил: Тегеран ответит на любые враждебные шаги.

Постпред выразил сожаление, что Совет безопасности не способен реализовать выполнить свои обязанности по уставу ООН. Бессилие организации привело к усилению атмосферы безнаказанности и сделало израильский режим более наглым в нормализации государственного терроризма. Иравани обратил внимание, что это формирует создает очень опасный прецедент и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

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