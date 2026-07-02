Иран направил протест в ООН из-за угроз Израиля Моджтабе Хаменеи

Постпред выразил сожаление, что Совет безопасности не способен реализовать выполнить свои обязанности по уставу ООН. Бессилие организации привело к усилению атмосферы безнаказанности и сделало израильский режим более наглым в нормализации государственного терроризма. Иравани обратил внимание, что это формирует создает очень опасный прецедент и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности.