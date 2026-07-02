Власти Киргизии выступили против изъятия из алфавита буквы «э»

В Киргизии не планируют по предложению отдельных ученых менять алфавит, заявил глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков. Так он прокомментировал инициативу экспертной группы нацкомиссии по госязыку, которая вынесла на обсуждение идею заменить букву «э» на «е» в киргизском алфавите, а буквы «э», «ц», «щ», «ъ», «ь», «ю», «ё», «я» оставить только в иностранных словах.