Politico: ЕС обсуждает упрощение визового режима с Турцией

ЕС обсуждает с Турцией дальнейшую либерализацию визового режима. Тему поднимали во время поездки главы европейской дипслужбы Каи Каллас в Анкару, сообщает Politico.
По информации издания, в переговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом участвовали также еврокомиссары по вопросам расширения и по внутренним делам и миграции Марта Кос и Магнус Бруннер.
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