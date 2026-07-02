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Politico: ЕС обсуждает упрощение визового режима с Турцией

ЕС обсуждает с Турцией дальнейшую либерализацию визового режима. Тему поднимали во время поездки главы европейской дипслужбы Каи Каллас в Анкару, сообщает Politico.

ЕС обсуждает с Турцией дальнейшую либерализацию визового режима. Тему поднимали во время поездки главы европейской дипслужбы Каи Каллас в Анкару, сообщает Politico.

По информации издания, в переговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом участвовали также еврокомиссары по вопросам расширения и по внутренним делам и миграции Марта Кос и Магнус Бруннер.

Турецкий МИД прежде заявлял, что членство в ЕС остается стратегической целью для страны. Статус кандидата на данный момент имеют девять стран. Помимо Турции, это Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Украина, Молдавия и Грузия.

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