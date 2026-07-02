Путин поприветствовал участников онкологического форума в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи-2026», отметив, что он посвящен 150-летию Николая Петрова, благодаря которому был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.
«Нынешний форум посвящен 150-летнему юбилею Николая Николаевича Петрова — основоположника отечественной научной школы онкологии. Во многом благодаря его таланту и подвижничеству был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент РФ подчеркнул, что на форуме ежегодно обсуждаются актуальные проблемы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также внедрением в практику передовых технологий.
«Желаю вам успешной работы и всего наилучшего», — заключил Путин.