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Путин поприветствовал участников онкологического форума в Санкт-Петербурге

Путин направил приветствие участникам онкологического форума в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи-2026», отметив, что он посвящен 150-летию Николая Петрова, благодаря которому был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.

«Нынешний форум посвящен 150-летнему юбилею Николая Николаевича Петрова — основоположника отечественной научной школы онкологии. Во многом благодаря его таланту и подвижничеству был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что на форуме ежегодно обсуждаются актуальные проблемы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также внедрением в практику передовых технологий.

«Желаю вам успешной работы и всего наилучшего», — заключил Путин.