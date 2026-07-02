Постоянную военную базу США планируют разместить в Польше

Пшидач подчеркнул, что данное решение обусловлено не только военно-стратегическими приоритетами Америки в Европе, но и крайне тёплыми, на уровне личного взаимопонимания, отношениями между лидерами Польши и США — Каролем Навроцким и Дональдом Трампом.