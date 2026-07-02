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Постоянную военную базу США планируют разместить в Польше

Администрация Соединённых Штатов дала согласие на бессрочное размещение американского военного контингента на территории Польши.

Администрация Соединённых Штатов дала согласие на бессрочное размещение американского военного контингента на территории Польши. Такую информацию, ссылаясь на заявление главы Управления международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача после его переговоров с госсекретарём США Марко Рубио, распространило издание RMF24.

«Принцип вахтового метода, основанный на периодическом пребывании военнослужащих, должен быть заменён постоянным расположением американских подразделений», — отмечается в публикации.

Пшидач подчеркнул, что данное решение обусловлено не только военно-стратегическими приоритетами Америки в Европе, но и крайне тёплыми, на уровне личного взаимопонимания, отношениями между лидерами Польши и США — Каролем Навроцким и Дональдом Трампом.

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