Урсула фон дер Ляйен прибыла в Ереван

Урсула фон дер Ляйен прибыла из Баку, где 1 июля провела переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди прочего она объявила, что ЕС выделит гранты на 200 млн евро в рамках программы Global Gateway для развития связности на Южном Кавказе.