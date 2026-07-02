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Урсула фон дер Ляйен прибыла в Ереван

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Армению с рабочим визитом. В аэропорту ее встретил вице-премьер республики Мгер Григорян, пишет ArmenPress.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Армению с рабочим визитом. В аэропорту ее встретил вице-премьер республики Мгер Григорян, пишет ArmenPress.

Председатель ЕК встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны планируют обсудить в том числе упрощение экспорта армянских товаров в страны Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен прибыла из Баку, где 1 июля провела переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди прочего она объявила, что ЕС выделит гранты на 200 млн евро в рамках программы Global Gateway для развития связности на Южном Кавказе.

Подробнее об интересах ЕС в регионе — в материале «Ъ» «Европа двигается на Южный Кавказ».

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