По информации европейского издания Politico, сосредоточенность главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас на российской тематике вызывает беспокойство у ряда дипломатов сообщества. Источники в дипломатических кругах отмечают, что такая позиция воспринимается как перекос в стратегическом мышлении.
Опасения по поводу будущей работы Каллас возникли ещё до её официального вступления в должность в 2024 году. Некоторые представители стран-членов ЕС тогда же указывали, что её подход к международным вопросам может быть излишне сфокусирован на Москве в ущерб другим регионам и проблемам.
Один из высокопоставленных евродипломатов в беседе с журналистами позволил себе ироничное замечание: если бы у Каллас спросили, где находится африканский континент, она, вероятно, ответила бы, что к югу от России. Эта шутка, по мнению собеседников издания, ярко иллюстрирует восприятие её подхода коллегами.
Кроме того, источники утверждают, что прямолинейность Каллас нередко раздражала как членов Еврокомиссии, так и глав государств и правительств. В частности, её сравнительное высказывание об Израиле и ЮАР эпохи апартеида, а также аналогия китайской торговой политики с онкологическим заболеванием вызывали неоднозначную реакцию в кулуарах.
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