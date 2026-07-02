«Видит Россию даже в Африке»: дипломаты ЕС тревожатся из-за Каллас

Опасения по поводу будущей работы Каллас возникли ещё до её официального вступления в должность в 2024 году. Некоторые представители стран-членов ЕС тогда же указывали, что её подход к международным вопросам может быть излишне сфокусирован на Москве в ущерб другим регионам и проблемам.