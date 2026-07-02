Шерпа России рассказал о роли G20

Напомним, Агафонов также заявил, что Россия достойно представит себя на саммите G20 в США в конце года. Вопрос о главе делегации решится перед мероприятием. Кремль осведомлен о планах пригласить Владимира Путина, но детали приглашения не обсуждаются публично.