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Шерпа России рассказал о роли G20

Агафонов: Россия считает G20 важной площадкой для диалога о правилах экономики.

Источник: Комсомольская правда

Россия рассматривает «Большую двадцатку» (G20) как подходящую и потенциальную площадку для формирования новых, универсальных правил мировой экономики. Об этом заявил шерпа РФ в «двадцатке», начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.

По его словам, даже среди ключевых руководителей американской экономической и финансовой сфер сегодня есть понимание необходимости выработки глобальных правил. Однако, как отметил Агафонов, любые попытки создать их в одностороннем порядке в долгосрочной перспективе нежизнеспособны.

«Все равно придется где-то договариваться, вырабатывать эти планы», — заявил он журналистам по итогам заседания шерп G20, прошедшего в Вашингтоне 29−30 июня.

Агафонов обратил внимание на то, что когда возникнет востребованность в серьезном диалоге по переустройству экономической системы, именно формат «двадцатки» станет одним из самых эффективных для достижения всеобщих договоренностей.

Напомним, Агафонов также заявил, что Россия достойно представит себя на саммите G20 в США в конце года. Вопрос о главе делегации решится перед мероприятием. Кремль осведомлен о планах пригласить Владимира Путина, но детали приглашения не обсуждаются публично.

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