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Лукашенко назвал Белоруссию центром Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика является центральным государством Европы, и предложил Индонезии использовать её территорию для работы на европейском рынке.

«Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь — центр», — сказал Лукашенко на переговорах с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, его цитирует Telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, Индонезия сможет работать с европейскими странами через территорию Белоруссии, а Минск окажет ей в этом всестороннюю поддержку.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в рамках государственного визита в Индонезию встретился в Джакарте с президентом страны Субианто.

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