Лукашенко назвал Белоруссию центром Европы

По словам белорусского лидера, Индонезия сможет работать с европейскими странами через территорию Белоруссии, а Минск окажет ей в этом всестороннюю поддержку.
Ранее сообщалось, что Лукашенко в рамках государственного визита в Индонезию встретился в Джакарте с президентом страны Субианто.
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Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше