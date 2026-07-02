Лавров поздравил главу МИД Казахстана с Днем дипломатической службы

«Уважаемый Ермек Беделбаевич, от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем дипломатической службы Республики Казахстан! В течение уже более трех десятилетий сотрудники Министерства иностранных дел Республики Казахстан профессионально и самоотверженно отстаивают национальные интересы государства на международной арене, вносят вклад в достижение стабильности и безопасности на евразийском континенте и в мире в целом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.