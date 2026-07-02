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Лавров поздравил главу МИД Казахстана с Днем дипломатической службы

Лавров поздравил главу МИД Казахстана Кошербаева с Днем дипломатической службы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву по случаю дня дипломатической службы страны, а также передал поздравления всем причастным, сообщает МИД РФ.

«Уважаемый Ермек Беделбаевич, от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем дипломатической службы Республики Казахстан! В течение уже более трех десятилетий сотрудники Министерства иностранных дел Республики Казахстан профессионально и самоотверженно отстаивают национальные интересы государства на международной арене, вносят вклад в достижение стабильности и безопасности на евразийском континенте и в мире в целом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отмечается, что дипломатическая служба Казахстана под руководством Ермека Кошербаева вносит солидный вклад в развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между странами.

«Прошу передать мои самые искренние поздравления всем Вашим коллегам», — заключается в сообщении.

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