Литва готова убрать из Конституции запрет на атомное оружие ради НАТО

В эфире радиостанции Žinių radijas глава ведомства пояснил, что Литва является практически единственным государством — участником Североатлантического альянса, где действует столь жёсткое ограничение. По его словам, альянс обладает собственными ядерными силами, которые используются как для оборонительных целей, так и для стратегического сдерживания, и текущий запрет не позволяет балтийской республике в полной мере интегрироваться в общий оборонный потенциал НАТО.