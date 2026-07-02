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Литва готова убрать из Конституции запрет на атомное оружие ради НАТО

Минобороны Литвы начало обсуждение вопроса об исключении из Конституции нормы, которая в настоящее время категорически не допускает присутствия на литовской территории вооружений массового уничтожения, в том числе атомных боезарядов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Робертас Каунас.

Минобороны Литвы начало обсуждение вопроса об исключении из Конституции нормы, которая в настоящее время категорически не допускает присутствия на литовской территории вооружений массового уничтожения, в том числе атомных боезарядов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Робертас Каунас.

В эфире радиостанции Žinių radijas глава ведомства пояснил, что Литва является практически единственным государством — участником Североатлантического альянса, где действует столь жёсткое ограничение. По его словам, альянс обладает собственными ядерными силами, которые используются как для оборонительных целей, так и для стратегического сдерживания, и текущий запрет не позволяет балтийской республике в полной мере интегрироваться в общий оборонный потенциал НАТО.

Каунас подчеркнул, что лично поддерживает отмену данной конституционной статьи, поскольку видит в этом шаге необходимый ресурс для усиления коллективной безопасности. Он считает, что снятие запрета открыло бы дополнительные возможности для размещения сил альянса в рамках совместных оборонительных планов.

Несколько ранее, в начале этой недели, с аналогичным предложением выступил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс. В своей речи он упомянул, что пересмотр положений Конституции продиктован не военными, а скорее политическими соображениями, назвав действующую норму пережитком формальной корректности.

Примечательно, что в конце мая 2026 года парламент страны поддержал вето президента Гитанаса Науседы, который блокировал заход в Клайпедский морской порт судов с ядерным вооружением на борту. Глава государства тогда аргументировал своё решение прямой ссылкой на 137-ю статью Конституции, которая безоговорочно и без всяких исключений запрещает размещение ядерного оружия в пределах Литвы.

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