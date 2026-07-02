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Финляндия ввела ограничения на полеты из-за угрозы дронов

Утром 2 июля Силы обороны Финляндии ввели временные ограничения на полеты в восточной части Финского залива из-за возможной угрозы со стороны БПЛА.

Источник: AP 2024

Силы обороны Финляндии утром 2 июля вводили ограничения на полеты в восточной части Финского залива в связи с возможной угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в X (социальная сеть заблокирована в России).

Ограничение вступило в силу в 4:26 по местному времени (5:26 мск) и распространялось как на пилотируемую, так и на беспилотную авиацию.

Как уточняет Yle, данная мера была принята в качестве предосторожности на случай проникновения дронов на территорию Финляндии. При этом военные не зафиксировали ни одного беспилотника и сняли ограничение после 6:00 (7:00 мск).

В Главном штабе Сил обороны пояснили, что необходимость введения меры была обусловлена защитой гражданских объектов и усилением контроля за воздушной обстановкой.

Финляндия и страны Балтии ужесточили контроль за воздушным пространством после серии инцидентов с беспилотниками весной 2026 года. В конце марта на территории страны было обнаружено несколько дронов. Позднее финские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что эти аппараты принадлежали Украине.

В мае финские военные объяснили, почему не сбили беспилотники у границы, указав, что те находились слишком близко к России. В июне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна должна быть готова сбивать дроны, ошибочно залетающие в ее воздушное пространство.

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