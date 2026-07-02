Политолог назвал главный козырь кандидата в премьеры Британии Энди Бернэма

Если Бернэм придет к власти, страну ждет заметный левый крен во внутренней политике, считает политолог. Он добавил, что политик обещает активнее использовать эмиссию для стимулирования экономики. По мнению эксперта, такие шаги на фоне серьезных бюджетных проблем Британии могут лишь усугубить долговой кризис. «Также вероятно смягчение миграционной политики, что, скорее всего, приведет к новому витку иммиграционной напряженности», — подчеркнул Дудаков.