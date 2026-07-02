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Политолог назвал главный козырь кандидата в премьеры Британии Энди Бернэма

Политолог Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru назвал главный козырь Энди Бернэма, который метит в кресло премьер-министра Великобритании. По словам эксперта, ключевая ставка политика — образ защитника простых людей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Бернэм последовательно противопоставляет себя лондонскому истеблишменту. Образ борца за интересы простых людей остается его ключевым козырем. Идеологически Бернэм относится к левому крылу лейбористов. Внутри Лейбористской партии у него практически нет серьезных конкурентов», — отметил собеседник NEWS.ru.

Если Бернэм придет к власти, страну ждет заметный левый крен во внутренней политике, считает политолог. Он добавил, что политик обещает активнее использовать эмиссию для стимулирования экономики. По мнению эксперта, такие шаги на фоне серьезных бюджетных проблем Британии могут лишь усугубить долговой кризис. «Также вероятно смягчение миграционной политики, что, скорее всего, приведет к новому витку иммиграционной напряженности», — подчеркнул Дудаков.

Ранее генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон сообщил, что некоторые жители страны восприняли новость об уходе премьер-министра страны Кира Стармера с поста с воодушевлением. По словам политика, часть британцев «ликует».

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