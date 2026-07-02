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Трамп совершил первый полет на подаренном Катаром самолете

В мае 2025 года катарская королевская семья преподнесла Соединенным Штатам в дар воздушное судно, которое впоследствии было передано в распоряжение Пентагона.

В мае 2025 года катарская королевская семья преподнесла Соединенным Штатам в дар воздушное судно, которое впоследствии было передано в распоряжение Пентагона.

После проведения работ по адаптации к нуждам президентских авиаперевозок и завершения летных испытаний, 1 июля этот самолет доставил Дональда Трампа с объединенной базы Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, в штат Северная Дакота. Целью поездки стало посещение президентской библиотеки Теодора Рузвельта, торжественное открытие которой запланировано на 4 июля.

Итоговая сумма, затраченная на модернизацию лайнера, который, в отличие от традиционных бело-голубых президентских бортов, окрашен в бело-красно-черные тона, не разглашается. Согласно информации Военно-воздушных сил США, стоимость проведенных изменений достигла 400 миллионов долларов. При этом львиная доля этих средств была направлена главным образом на оснащение секретными системами связи и оборудованием для обеспечения безопасности.

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