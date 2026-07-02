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В Казахстане прокомментировали возможные поставки топлива в Россию

Министерство энергетики Казахстана заявило о готовности обсудить возможность экспорта автомобильного топлива в Россию в случае поступления официального запроса и при наличии необходимых запасов.

Министерство энергетики Казахстана заявило о готовности обсудить возможность экспорта автомобильного топлива в Россию в случае поступления официального запроса и при наличии необходимых запасов. Данную информацию распространила пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили: «Если от правительства Российской Федерации поступит официальное обращение с просьбой о приобретении бензина и дизеля, Казахстан не исключает возможности рассмотреть вопрос о реализации нефтепродуктов».

Представители казахстанской стороны отметили, что поставки могут быть организованы исключительно на коммерческой основе, выгодной для обеих сторон, а также «при отсутствии угрозы для удовлетворения внутреннего спроса граждан и экономики Казахстана».

Ранее, 26 июня, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что официальных запросов от российской стороны по поводу поставок топлива в его ведомство не поступало.

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