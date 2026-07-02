В Казахстане прокомментировали возможные поставки топлива в Россию

Министерство энергетики Казахстана заявило о готовности обсудить возможность экспорта автомобильного топлива в Россию в случае поступления официального запроса и при наличии необходимых запасов. Данную информацию распространила пресс-служба ведомства.
В министерстве уточнили: «Если от правительства Российской Федерации поступит официальное обращение с просьбой о приобретении бензина и дизеля, Казахстан не исключает возможности рассмотреть вопрос о реализации нефтепродуктов».
Представители казахстанской стороны отметили, что поставки могут быть организованы исключительно на коммерческой основе, выгодной для обеих сторон, а также «при отсутствии угрозы для удовлетворения внутреннего спроса граждан и экономики Казахстана».
Ранее, 26 июня, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что официальных запросов от российской стороны по поводу поставок топлива в его ведомство не поступало.
Российский паспорт «подорожает», но мигрантов меньше не станет: эксперты оценили повышение пошлин.