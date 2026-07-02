Американский сенатор заподозрил у Трампа опасное заболевание

Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер публично усомнился в когнитивных способностях действующего президента США Дональда Трампа. Поводом для такого заявления послужила недавняя речь главы государства, в которой тот назвал социализм главной угрозой для Америки за всю её историю, включив в перечень даже мировые войны и теракт 11 сентября 2001 года.
Своими мыслями Прицкер поделился в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что не является специалистом в области медицины и не ставит диагнозов, однако, по его наблюдениям, президент часто говорит несвязно, а смысл его высказываний нередко ускользает от него самого.
Губернатор отметил, что логическое построение фраз у Трампа вызывает серьёзные вопросы. Он предложил любому желающему самостоятельно оценить динамику: достаточно сопоставить публичные обращения Трампа, сделанные в 2015—2016 годах, с теми, что звучат сейчас. По мнению Прицкера, разница настолько очевидна, что позволяет сделать вывод о наличии определённых проблем.
«Я искренне считаю, что с ним определённо что-то не так», — резюмировал губернатор, не уточняя, впрочем, конкретных медицинских терминов.
Представители Белого дома уже отреагировали на эти слова, назвав их не более чем отчаянной попыткой губернатора привлечь к себе внимание на фоне снижающегося политического веса.
Трамп совершил первый полет на подаренном Катаром самолете.
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