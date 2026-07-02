Американский сенатор заподозрил у Трампа опасное заболевание

Своими мыслями Прицкер поделился в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что не является специалистом в области медицины и не ставит диагнозов, однако, по его наблюдениям, президент часто говорит несвязно, а смысл его высказываний нередко ускользает от него самого.