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Посол Украины рассказал, продолжает ли Киев хотеть в НАТО

Украина продолжает считать вступление в НАТО своей целью, сказала посол Украины Североатлантическом альянсе Алена Гетманчук.

Украина продолжает считать вступление в НАТО своей целью, сказала посол Украины Североатлантическом альянсе Алена Гетманчук.

Киев, по словам посла, хотел бы присоединиться к блоку «в обозримой перспективе», и соответствующая цель зафиксирована в украинской конституции.

Членство Украины, как утверждает дипломат, было бы «в интересах альянса».

Марк Рютте в апреле говорил, что членство Украины в НАТО уже не обсуждается, и речь идет не о членстве Украины в блоке как части урегулирования конфликта, а предоставлении стране «гарантий безопасности».

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