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От «Антонова» до «Фламинго»: Минобороны огласило главные цели удара по Киеву

Минобороны России заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК и инфраструктуре в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины. Ведомство утверждает, что атака стала ответом на удары по гражданской инфраструктуре России.

Источник: Life.ru

По данным министерства, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической сферы и инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Удары обрушили на ключевые предприятия радиоэлектронной и авиационной промышленности, включая производственные и сборочные мощности, связанные с выпуском беспилотников, систем наведения и авиационной техники. Также ВС РФ разнесли логистические центры хранения БПЛА и боеприпасов, топливные склады, предприятия радиоэлектронного профиля и объекты газораспределительной инфраструктуры, обеспечивавшие работу оборонной промышленности.

«Вооруженными Силами Российской Федерации… нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности…», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По заявлению Минобороны, в Киеве поражены следующие объекты:

— ООО «РАДИОНИКС» (радиоэлектронная промышленность, производство систем управления ракетами «Фламинго» и Fire Point, а также БПЛА);

— ООО «НПК “АТЛОН АВИА” (сборка беспилотников дальнего действия “Ан-196 “Лютый”, “Магура УА” и других БПЛА);

— ГП «Антонов» (авиационная промышленность, разработка и модернизация военных летательных аппаратов и БПЛА);

— АО «Киевский радиозавод», ООО «ТРИМЕН-УКРАИНА» (прицельные комплексы, оптика, элементы РЭБ и БПЛА);

— промышленное предприятие КИЕВ-25 («ПВ ГРУПП УКРАИНА») (средства РЭБ «Лима»);

— транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА» (хранение БПЛА, боеприпасов и комплектующих);

— склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО «Грандтерминал») (обеспечение топливом воинских частей и техники ВСУ);

— газораспределительные станции в Киеве и Киевской области (обеспечение работы предприятий ВПК).

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы РФ ночью нанесли массированный ответный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины высокоточным оружием большой дальности с воздуха, моря и земли. Так, российские ВС ударили беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Новой Одессе (Николаевская область), поразив все запланированные объекты. Сейчас география атак расширилась — они охватывают уже несколько регионов Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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