Первым замглавы Минцифры Татарстана стал Альберт Яковлев

В ведомстве констатировали, что сейчас от стабильного интернета и мобильной сети напрямую зависят не только комфорт татарстанцев, но и их безопасность, работа ключевых предприятий и всей инфраструктуры республики. «Для решения таких задач министерству нужен руководитель с глубокой экспертизой и большим опытом, который прекрасно знает отрасль изнутри», — добавили в пресс-службе.