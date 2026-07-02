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Первым замглавы Минцифры Татарстана стал Альберт Яковлев

Новым первым заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стал Альберт Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: ИА Татар-информ

До назначения на новую должность Яковлев почти семь лет занимал пост заместителя руководителя Минцифры РТ и курировал вопросы IT-инфраструктуры, связи и информационной безопасности.

«Благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, руководство республики и министра цифрового развития Татарстана Илью Сергеевича Начвина за оказанное высокое доверие. Рад быть частью сильной и профессиональной команды», — прокомментировал чиновник новое назначение.

В ведомстве констатировали, что сейчас от стабильного интернета и мобильной сети напрямую зависят не только комфорт татарстанцев, но и их безопасность, работа ключевых предприятий и всей инфраструктуры республики. «Для решения таких задач министерству нужен руководитель с глубокой экспертизой и большим опытом, который прекрасно знает отрасль изнутри», — добавили в пресс-службе.