Первым замглавы Минцифры Татарстана стал Альберт Яковлев

До назначения на новую должность Яковлев почти семь лет занимал пост заместителя руководителя Минцифры РТ и курировал вопросы IT-инфраструктуры, связи и информационной безопасности.
«Благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, руководство республики и министра цифрового развития Татарстана Илью Сергеевича Начвина за оказанное высокое доверие. Рад быть частью сильной и профессиональной команды», — прокомментировал чиновник новое назначение.
В ведомстве констатировали, что сейчас от стабильного интернета и мобильной сети напрямую зависят не только комфорт татарстанцев, но и их безопасность, работа ключевых предприятий и всей инфраструктуры республики. «Для решения таких задач министерству нужен руководитель с глубокой экспертизой и большим опытом, который прекрасно знает отрасль изнутри», — добавили в пресс-службе.