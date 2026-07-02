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ЦИК назвал число самовыдвиженцев на выборах в Госдуму

В порядке самовыдвижения о своем желании участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва пока заявили 28 кандидатов. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«На сей момент документы представили на выдвижение в окружные избирательные комиссии и выдвинуты 28 кандидатов, это самовыдвиженцы», — отметила она.

Памфилова также рассказала о ситуации в регионах. «На выборах высших должностных лиц субъектов РФ у нас сейчас выдвинуто 20 кандидатов региональными отделениями шести политических партий. Самовыдвиженцев здесь не предусмотрено», — пояснила председатель ЦИК.

По ее словам, во всех восьми регионах, где запланированы кампании, процесс выдвижения кандидатов продолжается.

Голосование за депутатов Госдумы и совмещенные с ним выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Прямые выборы глав регионов пройдут в восьми субъектах РФ.

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