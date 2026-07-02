ЦИК назвал число самовыдвиженцев на выборах в Госдуму

«На сей момент документы представили на выдвижение в окружные избирательные комиссии и выдвинуты 28 кандидатов, это самовыдвиженцы», — отметила она.
Памфилова также рассказала о ситуации в регионах. «На выборах высших должностных лиц субъектов РФ у нас сейчас выдвинуто 20 кандидатов региональными отделениями шести политических партий. Самовыдвиженцев здесь не предусмотрено», — пояснила председатель ЦИК.
По ее словам, во всех восьми регионах, где запланированы кампании, процесс выдвижения кандидатов продолжается.
Голосование за депутатов Госдумы и совмещенные с ним выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Прямые выборы глав регионов пройдут в восьми субъектах РФ.