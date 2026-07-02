Общественный штаб Самарской области обсудил новые вызовы на выборах

Общественное наблюдение на выборах — важный механизм общественного контроля, который помогает сделать избирательный процесс более открытым, честным и легитимным. Одна из задач наблюдателей — верификация информации. Например, если в Сети появляется сообщение о нарушении, наблюдатель может проверить его: снять фото или видео на участке, сверить с данными из протоколов, запросить у комиссии пояснений.