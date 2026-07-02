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Писториус заявил о переходе конфликта на Украине в решающую стадию

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине «вступил в решающую фазу». Соответствующее мнение он высказал в беседе с журналом Der Spiegel.

Источник: Reuters

«Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент», — отметил Писториус, добавив, что Украина «нуждается в деньгах».

ФРГ выступает крупнейшим донором Украины. Как ранее сообщал кабмин Германии, с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около €39 млрд гуманитарной и €55 млрд военной помощи.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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