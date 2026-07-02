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ЦИК пригласил международных наблюдателей на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия разослала приглашения для международных наблюдателей на выборы в сентябре. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила об этом на заседании комиссии. Приглашения получили 103 страны и 12 международных организаций.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как уточнила Памфилова, 43 адресата уже откликнулись на приглашение и дали положительный ответ.

Комиссия продолжает наращивать контакты с зарубежными избирательными структурами. Памфилова добавила, что на данный момент подписаны соглашения с 44 государствами.

«Все они могут официально участвовать в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах. В чем мы не сомневаемся, судя по тому, что заинтересованность очень большая», — подчеркнула глава ЦИК.

По инициативе Центризбиркома создана межведомственная рабочая группа. В нее вошли представители всех органов и институтов, которые имеют право направлять приглашения международным наблюдателям. Среди них — МИД, Госдума, Совет Федерации и Общественная палата России.

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