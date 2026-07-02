ЦИК пригласил международных наблюдателей на выборы в Госдуму

Как уточнила Памфилова, 43 адресата уже откликнулись на приглашение и дали положительный ответ.
Комиссия продолжает наращивать контакты с зарубежными избирательными структурами. Памфилова добавила, что на данный момент подписаны соглашения с 44 государствами.
«Все они могут официально участвовать в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах. В чем мы не сомневаемся, судя по тому, что заинтересованность очень большая», — подчеркнула глава ЦИК.
По инициативе Центризбиркома создана межведомственная рабочая группа. В нее вошли представители всех органов и институтов, которые имеют право направлять приглашения международным наблюдателям. Среди них — МИД, Госдума, Совет Федерации и Общественная палата России.