Восемь партий провели съезды перед выборами в Госдуму

«На 2 июля уже восемь политических партий съезды провели, рассматривались вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов по одномандатным избирательным округам», — заявила Памфилова.
В список вошли КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина», «Единая Россия» и «Новые люди».
Как уточнила глава ЦИК, до конца текущей недели общие собрания проведут еще три политические силы. Партия прямой демократии соберется 3 июля, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4 июля, а партия «Зеленые» — 5 июля.
Памфилова добавила, что уведомлений о проведении съездов от других партий в ЦИК пока не поступало.
Крайний срок подачи документов для заверения списков — 12 июля, 18:00, напомнила Элла Памфилова.
Голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними кампаниях пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября