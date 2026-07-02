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Восемь партий провели съезды перед выборами в Госдуму

Восемь политических партий уже завершили свои предвыборные съезды перед стартом кампании в Госдуму. Об этом на заседании Центризбиркома в четверг сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«На 2 июля уже восемь политических партий съезды провели, рассматривались вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов по одномандатным избирательным округам», — заявила Памфилова.

В список вошли КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина», «Единая Россия» и «Новые люди».

Как уточнила глава ЦИК, до конца текущей недели общие собрания проведут еще три политические силы. Партия прямой демократии соберется 3 июля, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4 июля, а партия «Зеленые» — 5 июля.

Памфилова добавила, что уведомлений о проведении съездов от других партий в ЦИК пока не поступало.

Первой, кто подал в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов, стала ЛДПР. До конца недели к ней планируют присоединиться еще три партии: КПРФ (3 июля), «Яблоко» (4 июля) и Партия пенсионеров (5 июля).

Крайний срок подачи документов для заверения списков — 12 июля, 18:00, напомнила Элла Памфилова.

Голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними кампаниях пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября

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