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В Казахстане ответили на слухи о запросах поставок топлива в РФ

Казахстан пока не получал от России официальных запросов на поставки топлива, в том числе в формате гуманитарной помощи. Об этом журналистам в Астане рассказал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

«Официальных запросов не поступало, но в случае поступления мы обязательно рассмотрим», — заявил он.

Глава ведомства также уточнил, что вопрос об отправке горючего в качестве гумпомощи пока не поднимался. «Таких вопросов не поступало», — добавил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Аккенженов напомнил о правилах для российских автомобилистов. Граждане РФ могут заправлять свои машины в Казахстане только в «штатные баки». Он уточнил, что дополнительные баки являются незаконными.

Ранее, 2 июля, само министерство энергетики Казахстана заявляло, что готово рассмотреть возможность поставок топлива в Россию. Однако это произойдет только в том случае, если поступит официальный запрос и на это будут необходимые ресурсы.