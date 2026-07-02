В Казахстане ответили на слухи о запросах поставок топлива в РФ

«Официальных запросов не поступало, но в случае поступления мы обязательно рассмотрим», — заявил он.
Глава ведомства также уточнил, что вопрос об отправке горючего в качестве гумпомощи пока не поднимался. «Таких вопросов не поступало», — добавил министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Аккенженов напомнил о правилах для российских автомобилистов. Граждане РФ могут заправлять свои машины в Казахстане только в «штатные баки». Он уточнил, что дополнительные баки являются незаконными.
Ранее, 2 июля, само министерство энергетики Казахстана заявляло, что готово рассмотреть возможность поставок топлива в Россию. Однако это произойдет только в том случае, если поступит официальный запрос и на это будут необходимые ресурсы.