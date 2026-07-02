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Политолог: Трамп боится укрепления связей Кубы с РФ и Китаем

Заявления Трампа о Кубе можно расценивать как очередную попытку давления на власти острова. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин. Эксперт отметил, что сегодня реальной угрозы для острова со стороны США нет.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Дональд Трамп на мероприятии в Северной Дакоте заявил, что Куба движется в сторону США. При этом американский президент не уточнил, в чем именно это выражается.

На сто процентов верить словам Трампа не стоит. Он сыпет угрозами в адрес Кубы на протяжении нескольких месяцев. Сложно поверить, что следующей после Ирана будет Куба.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

По мнению американиста, в иерархии внешнеполитических приоритетов Вашингтона Куба занимает далеко не первое место. В отличие от Венесуэлы или Ирана, остров Свободы не представляет для США такой стратегической ценности, которая смогла бы оправдать масштабную интервенцию.

Если представить, что США решатся на военное вмешательство, то сама кампания окажется дороже, чем Куба.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Собеседник Новостей Mail отмечает, что для прямого военного вмешательства Вашингтону потребуется мощный casus belli. Прежний триггер — присутствие советских военных баз — утратил актуальность.

Сегодняшняя Куба — это не Куба при Фиделе Кастро, которая была напичкана советским вооружением. Военная операция США на Кубе возможна только при появлении серьезного триггера. Если на Кубе появится стратегическая военная инфраструктура Китая или России, вот тогда они и начнут.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Собеседник Новостей Mail отмечает, что США не нравится укрепление отношений Кубы с Россией и Китаем, и задача Вашингтона сегодня — попытаться заставить кубинские власти отказаться от этого сотрудничества. Поэтому все заявления Трампа по Кубе можно трактовать, как попытку психологического давления на власти острова, резюмирует Блохин.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что торгово-экономическая и финансовая блокада, инициированная США в отношении Кубы, может привести к социальным волнениям на острове. Ситуация на Кубе резко обострилась в конце января после того, как США заявили о блокаде поставок топлива на остров. Начиная с февраля Вашингтон принял несколько пакетов санкций в отношении Кубы.

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