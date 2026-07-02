Политолог: Трамп боится укрепления связей Кубы с РФ и Китаем

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что торгово-экономическая и финансовая блокада, инициированная США в отношении Кубы, может привести к социальным волнениям на острове. Ситуация на Кубе резко обострилась в конце января после того, как США заявили о блокаде поставок топлива на остров. Начиная с февраля Вашингтон принял несколько пакетов санкций в отношении Кубы.