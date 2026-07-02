Пашинян объяснил, чем руководствуется Армения в диалоге с Москвой

«Мы никогда не ставили задачи, не поставим, не имеем цели создать кризис в отношениях с Россией. Мы действуем в рамках интересов нашей страны», — подчеркнул Пашинян.
Политик отметил, что Армения «не игнорирует интересы своих международных партнеров». При этом он добавил, что ставить чужие интересы выше собственных страна не намерена.
Пашинян также дал понять, что процесс сближения с Евросоюзом останавливаться не будет.
Урсула фон дер Ляйен прилетела в Армению 2 июля в рамках турне по Южному Кавказу. Ее рабочий визит начался с Азербайджана, где она провела встречу с президентом Ильхамом Алиевым. В Ереване в аэропорту «Звартноц» высокую гостью встречал вице-премьер Мгер Григорян, а затем переговоры с ней провел сам Никол Пашинян.
Ранее армянский премьер анонсировал, что Ереван и Брюссель объявят об упрощении процедуры ввоза местной сельхозпродукции на европейский рынок. Известно, что Еврокомиссия уже выделила Армении более 30 млн евро. Эти средства пойдут на поддержку бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России. Кроме того, Пашинян упоминал о договоренности с Евросоюзом об экстренной помощи в 50 млн евро, «которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта».