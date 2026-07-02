Пашинян объяснил, чем руководствуется Армения в диалоге с Москвой

Ранее армянский премьер анонсировал, что Ереван и Брюссель объявят об упрощении процедуры ввоза местной сельхозпродукции на европейский рынок. Известно, что Еврокомиссия уже выделила Армении более 30 млн евро. Эти средства пойдут на поддержку бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России. Кроме того, Пашинян упоминал о договоренности с Евросоюзом об экстренной помощи в 50 млн евро, «которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта».