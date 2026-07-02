ЕС пообещал Армении поддержку при повышении цен на газ из России

«Что касается энергоносителей, то вам необходим стратегический, многоуровневый подход. Точно так, как мы помогаем Армении диверсифицировать торговлю, мы хотим помочь Армении в диверсификации энергопоставок. На следующей неделе группа экспертов из ЕС посетит Армению», — сказала фон дер Ляйен. С таким заявлением она выступила на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 2 июля.
Глава Еврокомиссии отметила, что у Евросоюза есть серьезный опыт в вопросах диверсификации поставок энергии. Брюссель намерен вкладывать средства в энергетическую безопасность Южного Кавказа и прокладывать новые маршруты для обмена энергией.
«Это инвестиции в размере 25 млн евро. Мы также содействуем Армении в развитии восстанавливаемой энергетики, что также является фактором энергетической безопасности», — добавила фон дер Ляйен.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Армению в рамках турне по Южному Кавказу. В программу поездки также вошел визит в Азербайджан.