ЕС пообещал Армении поддержку при повышении цен на газ из России

«Что касается энергоносителей, то вам необходим стратегический, многоуровневый подход. Точно так, как мы помогаем Армении диверсифицировать торговлю, мы хотим помочь Армении в диверсификации энергопоставок. На следующей неделе группа экспертов из ЕС посетит Армению», — сказала фон дер Ляйен. С таким заявлением она выступила на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 2 июля.