Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей. Таким образом он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.
«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей», — сказал Песков журналистам.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам ТЭК в Киеве.