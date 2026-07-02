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Песков: Россия усилит давление на Киев

Дмитрий Песков прокомментировал планы Евросоюза по расширению санкций против России, подчеркнув, что давление на киевский режим будет только усиливаться.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей. Таким образом он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей», — сказал Песков журналистам.

В четверг Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре нанесли массированный удар по военным предприятиям и объектам ТЭК в Киеве.

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