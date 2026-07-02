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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 2 июля: главное

В четверг представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Доклад Герасимова о массированном ударе ВС РФ по военным объектам на Украине был представлен Путину по телефону сегодня утром.

Массированный ответный удар ВС РФ наносился исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Путин практически ежедневно проводит встречи с Герасимовым.

Надежная безопасность РФ и ее национальных интересов будет гарантирована, это не должно вызывать сомнений.

Что касается дискуссий вокруг того, как ее [безопасность] обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, весьма и весьма таких решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.

Дмитрий Пескова
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей.

РФ не может закрывать глаза на то, что Европа вступила на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с Москвой.

То, что эскалация со стороны Европы происходит — это однозначно… Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Кремле видели информацию в СМИ о возможных президентских выборах на Украине, но официальных заявлений об этом не было.

Информацию в стиле «якобы» мы не хотели бы комментировать, но действительно мы видели сообщения СМИ о том, что, дескать, не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет и так далее и тому подобное. Но как там насчет этого действительно, официальных заявлений мы не слышали.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев будет 3 июля представлять Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Кремль не имеет информации, стоит ли ожидать финализации договоренностей РФ и КНР по «Силе Сибири — 2» на ВЭФ, это корпоративный процесс.

2 июля Владимир Путин проведет встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

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