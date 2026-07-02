Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 2 июля: главное

Информацию в стиле «якобы» мы не хотели бы комментировать, но действительно мы видели сообщения СМИ о том, что, дескать, не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет и так далее и тому подобное. Но как там насчет этого действительно, официальных заявлений мы не слышали.