Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 2 июля: главное

Доклад Герасимова о массированном ударе ВС РФ по военным объектам на Украине был представлен Путину по телефону сегодня утром.
Массированный ответный удар ВС РФ наносился исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.
Путин практически ежедневно проводит встречи с Герасимовым.
Надежная безопасность РФ и ее национальных интересов будет гарантирована, это не должно вызывать сомнений.
Что касается дискуссий вокруг того, как ее [безопасность] обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, весьма и весьма таких решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей.
РФ не может закрывать глаза на то, что Европа вступила на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с Москвой.
То, что эскалация со стороны Европы происходит — это однозначно… Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.
В Кремле видели информацию в СМИ о возможных президентских выборах на Украине, но официальных заявлений об этом не было.
Информацию в стиле «якобы» мы не хотели бы комментировать, но действительно мы видели сообщения СМИ о том, что, дескать, не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет и так далее и тому подобное. Но как там насчет этого действительно, официальных заявлений мы не слышали.
Легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев будет 3 июля представлять Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Кремль не имеет информации, стоит ли ожидать финализации договоренностей РФ и КНР по «Силе Сибири — 2» на ВЭФ, это корпоративный процесс.
2 июля Владимир Путин проведет встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.