Минэкологии рассказало о состоянии окружающей среды в регионе

В документе говорится, что на охрану окружающей среды в прошлом году направлено более 2,2 млрд рублей. Благодаря модернизации производств, развитию транспортной инфраструктуры и экологизации частного сектора суммарные выбросы от стационарных источников снизились на 80,1 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом.