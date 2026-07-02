Минэкологии рассказало о состоянии окружающей среды в регионе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство экологии края опубликовало на официальном сайте ежегодный доклад о состоянии окружающей среды за 2025 год.
В документе говорится, что на охрану окружающей среды в прошлом году направлено более 2,2 млрд рублей. Благодаря модернизации производств, развитию транспортной инфраструктуры и экологизации частного сектора суммарные выбросы от стационарных источников снизились на 80,1 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом.
Заметные результаты даёт федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В Минусинске уровень загрязнения атмосферы перешёл из категории «очень высокий» в «высокий» — снизились концентрации бензапирена и взвешенных веществ. 730 домовладений переведены на автоматические котлы, что обеспечило экологический эффект в 1 459,95 тонны выбросов в год.
В Норильске выбросы снижены на 31,5% по сравнению с базовым 2017 годом (более 538 тыс. тонн).
В Красноярске квотируемые предприятия снизили выбросы на 13,17%, приближаясь к целевому показателю в 20% к концу 2026 года. Из 40 квотируемых объектов 35 уже выполнили необходимые мероприятия. Индекс загрязнения воздуха остаётся «очень высоким», но концентрация ключевых веществ (бензапирена, формальдегида, стирола, взвешенных веществ, хлористого водорода) снизилась с 24 до 18.
В Ачинске и Лесосибирске, недавно ставших участниками федерального проекта, индекс загрязнения пока «очень высокий» — города только приступили к практическим мероприятиям.
В сфере ТКО объём образования отходов вырос на 20,2%, доля направленных на обработку отходов достигла 55,6%. В рамках проекта «Экономика замкнутого цикла» обустроили 2 300 новых площадок и передали муниципалитетам более 7 000 контейнеров.
За 2025 год Минэкологии возбудило 727 дел об административных нарушениях на сумму 15,9 млн рублей. Подано 169 исков для понуждения предприятий к разработке планов снижения выбросов в период НМУ. По материалам ведомства возбуждено 9 уголовных дел.
Полный текст доклада — на сайте Минэкологии.